La sessione invernale di calciomercato è finita da poco, ma i dirigenti sono già al lavoro per trovare soluzioni anche a lungo termine. Le trattative spesso iniziano mesi prima, per via delle difficoltà nei trasferimenti e anche per alcuni motivi economici. Ad esempio evitare aste che possono far rialzare il prezzo di un giocatore, come avvenuto già in passato anche nella nostra Serie A, fino a raggiungere cifre esorbitanti.

La Juve e il caso Vlahovic

In casa Juventus nelle ultime settimane c’è un vero e proprio caso Vlahovic. L’attaccante vive un momento fortemente negativo in questa stagione e non riesce a trovare continuità né le reti necessarie per sbloccarlo. Eppure nella scorsa stagione aveva deciso la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, l’unico trofeo vinto dai bianconeri.

A fronte del forte investimento di due stagioni fa, pari a 75 milioni di euro più bonus alla Fiorentina, cederlo non sarà affatto facile. Giuntoli sa che il valore si è dimezzato ed è ben lontano dalla cifra offerta dal Bayern Monaco sei mesi fa, ovvero 60 milioni. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Giuntoli potrebbe cercare di convincere un suo pupillo, Victor Osimhen, a raggiungerlo a Torino. Il nigeriano, di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray, ritornerebbe volentieri in Italia. Antonio Conte però difficilmente lo lascerebbe partire per un’avversaria, anche se in passato Higuain passò dal Napoli a Torino.

Sul fronte partenze Cambiaso sembra indirizzato in Premier League. Per un soffio a gennaio il giocatore non si è trasferito al Manchester City per una cifra intorno ai 55 milioni di euro. Una somma che farebbe parecchio comodo ai bianconeri, anche perché il ragazzo è un prodotto del vivaio (lauta plusvalenza). Il terzino, inoltre, è pronto a dire sì a Guardiola.

Talenti italiani in fuga

Moise Kean sta portando avanti una stagione straordinaria con la Fiorentina. Dopo alti e bassi alla Juventus e al PSG, l’attaccante si è ritrovato e ha fatto vedere di che pasta è fatto. Memorabile il gol alla Ibra contro il Genoa, così come la prestazione sontuosa nella vittoria contro l’Inter. I bianconeri si sono già pentiti di averlo ceduto per 13 milioni più 5 di bonus, perché ora la Viola può davvero fare cassa.

Il primo interessamento è arrivato a gennaio dal Newcastle, pronto a mettere sul piatto 50 milioni. Nei prossimi mesi però Kean potrebbe far lievitare il proprio lavoro, scatenando un’asta tra alcuni club inglese, con l’Arsenal alla finestra.(CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Discorso analogo per Retegui, che però al momento gode dell’interessamento soprattutto dei club di casa nostra. Gasperini riesce sempre a tirare fuori le galline dalle uova d’oro nell’Atalanta: si veda Rasmus Hojlund ceduto al Manchester United per 75 milioni più 10 di bonus e ora quasi ai margini del progetto dei Red Devils.

Conte sembra il più interessato al bomber, soprattutto se il Napoli dovesse monetizzare dalla cessione di Victor Osimhen. Ricordiamo che i partenopei potrebbero essere i più attivi nei prossimi mesi, per via del tesoretto incassato dalla cessione di Kvara al PSG.

Le manovre di Inter e Milan

Forse la squadra che necessita di più rinforzi è l’Inter. Simone Inzaghi già nella sessione invernale ha precisato a Beppe Marotta quali sono le priorità nella rosa. L’arrivo di Sucic non è sufficiente, anche perché Calhanoglu non sta rendendo come nelle altre annate e il centrocampo è il reaprto con più lacune. Mkhitaryan dovrebbe salutare i nerazzurri a giugno e la dirigenza sta valutando tutti i possibili sostituti. Maurits Kjaergaard del Salisburgo è il nome in cima alla lista, sempre se gli austriaci non spareranno alto.

Già imbastita, invece, la trattativa per l’acquisto di Beukema e Castro dal Bologna: si tratta sulla base di 35 milioni di euro, ma nell’operazione potrebbe rientrare anche Frattesi, non più incedibile per Inzaghi.

Il Milan ha rinnovato la propria rosa già a gennaio con l’arrivo di Walker, Felix e Gimenez. Difficile pensare ad un altro bomber di primo livello in estate. Nella squadra rossonera ci sono già, oltre al messicano, Jovic, Camarda e Morata (al momento in prestito al Galatasaray). Semmai bisognerà trova la quadra sfoltendo e scegliendo chi di questa rimarrà: Abraham e Sottil sono in prestito temporaneo e il Milan dovrà scegliere se riscattarli, così come Joao Felix. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Un colpo sicuramente arriverà in difesa, orfana di Kalulu, finito alla Juventus. In bilico la permanenza di Tomori, per questo motivo si sta già sondando il terreno per Antonio Silva. Il difensore del Benfica è un assistito di Jorge Mendes, agente vicinissimo al Milan nelle ultime operazioni di mercato. Senza dimenticare i numerosi portoghesi in rosa, da Leao a Felix passando per Sergio Conceicao.

A centrocampo Ibrahimovic nell’estate scorsa aveva provato ad acquistare Samuele Ricci, ma poi non se n’era fatto nulla. I rossoneri decisero di puntare su Fofana per rinforzare la linea mediana. A mesi di distanza Bennacer ha lasciato Milanello, mentre Bondo deve ancora dimostrare molto ad alti livelli. I rossoneri potrebbero aggiungere Ricci per rinnovare la linea verde, ma occhio all’Inter che sembr avvantaggiata per via dei rapporti ottimi con la dirigenza del Torino.

Leggi anche