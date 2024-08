Calciomercato 2024 chiuso, ecco tutti gli ultimi colpi della Serie A. Ieri alle 24 si è chiusa la sessione estiva del calciomercato 2024 con alcuni importanti colpi dell’ultimo minuto messi a segno dalle squadre del massimo campionato italiano: vediamoli tutti in questo articolo.

Milan

Ieri i rossoneri hanno ufficializzato lo scambio, già perfezionato il giorno prima con la Roma, tra Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. Tuttavia Moncada e Furlani non sono riusciti a concludere per l’uscita di Ismael Bennacer: sia Atletico Madrid che Marsiglia si sono mosse, ma solo per prenderlo in prestito, mentre i rossoneri volevano una cessione definitiva. Il giocatore resterà in rosa e farà sicuramente comodo, almeno fino a gennaio. L’unico vero colpo dell’ultimo giorno è per Milan Futuro: si tratta del mediano olandese classe 2005 Silvano Vos.

Roma

La Roma ha regalato il nuovo centrocampista tanto atteso da De Rossi: ecco Manu Kone, prelevato a titolo definitivo dal Borussia Moenchengladbach. Per la difesa, dopo aver visto sfumare l’affare Kevin Danso, i giallorossi hanno fatto saltare pure il possibile approdo di Tiago Djalo dalla Juventus nonostante le visite mediche fatte, evidentemente non rassicuranti dopo il recente infortunio al ginocchio del giovane centrale portoghese. Ora Ghisolfi valuta l’ingaggio di uno svincolato: si fanno i nomi di Hummels e Hermoso, con quest’ultimo in vantaggio. In uscita ancora Smalling verso uno dei mercati ancora aperti, su tutti quello Saudita.

Napoli

Grandi colpi per il Napoli nell’ultimo giorno di mercato, aggiunte due pedine di grande qualità dalla Premier League per la mediana di Conte: arrivano Scott McTominay dal Manchester e Billy Gilmour dal Brighton. Non è stata perfezionata però la cessione di Victor Osimhen, né all’Al Ahli né al Chelsea. Il nigeriano potrebbe rimanere fuori rosa al Napoli, così come in esubero c’è Michael Folorunsho dopo che non è andato alla Lazio.

Inter

I nerazzurri non hanno praticamente fatto mercato quest’estate a parte l’arrivo del portiere Martinez dal Genoa: si erano già cautelati con i giocatori in scadenza di contratto in primavera, vale a dire Zielinsky e Taremi. Tuttavia ieri è arrivata anche l’ufficialità per Palacios: il giovane difensore centrale mancino argentino approda dunque in nerazzurro, dopo un “balletto” durato qualche giorno di troppo.

Fiorentina

Abbiamo lasciato per ultima la Fiorentina perché è stata la vera “regina” dell’ultimo giorno di calciomercato. I Viola infatti hanno praticamente rifatto il centrocampo prendendo Danilo Cataldi dalla Lazio ed Edoardo Bove della Roma, dopo aver ceduto Sofyan Amrabat, destinato al Fenerbahce. Infine un bel colpo anche per la fascia mancina con il ritorno in Italia di Robin Gosens dall’Union Berlino. Ufficializzato anche Matias Moreno, difensore centrale argentino che aveva fatto le visite il giorno prima.