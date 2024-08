Calciomercato Milan, Abraham in arrivo: le ultime sulle altre trattative

Calciomercato Milan. Visite mediche in corso per Tammy Abraham: il centravanti arriva in rossonero in uno scambio che coinvolge anche Alexis Saelemaekers, in partenza per Roma. Nelle ultimo giorno di mercato il Milan tenta anche il colpo a centrocampo. (Continua…)

Calciomercato Milan: visite mediche per Abraham, si tenta il colpo a centrocampo

Nell’ultimo giorno di calciomercato, il Milan chiude lo scambio con la Roma: Abraham si trasferisce in rossonero, mentre Saelemaekers compie il viaggio inverso, approdando nella Capitale. Alla Roma andrà anche un conguaglio economico.

La società rossonera tenta anche il colpo a centrocampo. Con Bennacer in partenza, infatti, il Milan vuole chiudere per Kone del Borussia Monchengladbach. Anche in questo caso, però, la trattativa si intreccia con la Roma: la società giallorossa è interessata al centrocampista e appare addirittura in vantaggio.