Calcio. Calciomercato Napoli, l’Al-Ahli si prepara a pagare la clausola rescissoria per Osimhen. Da lunedì 1° luglio è partito ufficialmente il calciomercato in Italia, con la possibilità di depositare i primi contratti. C’è tempo fino a venerdì 30 agosto alle ore 24, per l’ultimo contratto utile. E proprio in queste ore si stanno decidendo le sorti di Osimhen. Ci sarebbe una lotta Al-Ahli-Chelsea per Victor Osimhen. I dirigenti sauditi sono giunti nelle scorse in Italia per convincere il nigeriano che si è ammorbidito: sul piatto 120 milioni di euro in quattro stagioni e l’opzione tanto desiderata dall’ex Lille. Ossia la clausola rescissoria (moneo di 50 milioni, che permetterebbe all’ex Lille di liberarsi tra due stagioni. (Continua a leggere dopo le foto)

Al contrario il Chelsea non può permettersi di offrire lo stesso maxi-ingaggio a Osimeh, ed ha chiara la proposta da presentare al Napoli: prestito con obbligo di riscatto. Dal suo canto De Laurentiis preferirebbe cedere Osimhen all’Al-Ahli che hanno pronti oltre 70 milioni di euro per avere il via libera degli azzurri. Tutto dipenderà dalla scelta del calciatore, al momento intenzionato a dare ancora priorità al Chelsea.