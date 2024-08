Calciomercato Fiorentina, Gosens ad un passo: le ultime

Calciomercato Fiorentina. La Viola chiude con il botto la sessione estiva di mercato. La società, infatti, sta definendo gli ultimi dettagli per Robin Gosens e Edoardo Bove. Doppio colpo in queste ultime ore di mercato, adesso la rosa a disposizione di mister Palladino è veramente completa. (Continua…)

Calciomercato Fiorentina, Gosens e Bove ad un passo

Robin Gosens e Edoardo Bove sono ad un passo dal trasferimento in Viola. La società sta mettendo a punto gli ultimi dettagli prima del gong del calciomercato. Doppio colpo nelle ultime ore per il presidente Commisso. Mister Palladino aveva chiesto un ulteriore sforzo sul mercato ed è stato accontentato.

Gosens arriverà a Firenze in prestito con obbligo di riscatto. Una trattativa che si aggira attorno agli otto milioni di euro, tra parte fissa e riscatto. Decisiva la volontà del calciatore che, dopo l’esperienza all’Atalanta, adesso ha voglia di tornare a giocare in Italia. Anche Bove arriverà in prestito ma con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo in base ad un numero di presenze.