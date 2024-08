Calciomercato Napoli ultime notizie, il futuro di Arthur Melo non sembra essere con i partenopei. Secondo TMW, la possibilità di vederlo arrivare dalla Juventus per ricoprire il ruolo di vice Lobotka è molto remota e sembra improbabile che possa essere ripresa in considerazione, visto che manca poco alla chiusura del mercato. Questo perché il Napoli ha praticamente concluso l’accordo per Billy Gilmour dal Brighton, tanto che il club inglese ha dato il via libera al centrocampista per recarsi in Italia, sostenere le visite mediche e firmare il contratto con gli azzurri.

Per quanto riguarda le cessioni del Napoli, Victor Osimhen doveva essere la chiave per sbloccare le operazioni più significative e costose. Questo potrebbe ancora accadere, considerando che sia gli emissari dell’Ah Ahli che quelli del Chelsea sono in città da ieri: in particolare i blues stanno cercando di finalizzare l’accordo prima della chiusura del mercato, mentre i club arabi stanno esercitando pressioni offrendo un’offerta faraonica di 40 milioni a stagione, con la possibilità di concludere l’affare successivamente. Il Napoli sta aspettando sviluppi per chiudere l’accordo e poi concentrarsi sulle ultime mosse di mercato.

Per quanto riguarda le cessioni, Coli Saco partirà per il Cosenza, mentre è necessario sbloccare la situazione di Folorunsho e Gaetano, seguiti da mesi dal Cagliari, oltre a Zerbin, destinato al Monza, e infine il giovane Iaccarino, che potrebbe lasciare una volta che sarà rafforzato il reparto di centrocampo. Insomma, si prospetta un ultimo giorno di mercato decisamente movimentato.