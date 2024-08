Calciomercato Napoli. A mezzanotte chiude la sessione estiva di mercato. La società azzurra negli ultimi giorni si è assicurata le prestazioni di Romelu Lukaku e Scott McTominay (non ancora ufficializzato). Nelle prossime ore, invece, sarà definita la cessione di Osimhen e si proverà un ultimo assalto per Gilmour. (Continua…)

Calciomercato Napoli, le manovre dell’ultimo giorno

Ultimo giorno di calciomercato per il Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis si è rinforzata con l’arrivo di Buongiorno, Spinazzola, Rafa Marin, David Neres, Romelu Lukaku e Scott McTominay, di cui si attende solo l’ufficialità. Restano però ancora alcuni calciatori da piazzare e un ultimo assalto per un altro centrocampista.

Nelle prossime ore probabilmente sarà definita la cessione di Victor Osimhen all’Al-Ahli. Un’operazione che frutterà circa 80 milioni nelle casse del Napoli, lontana dai 120 milioni della clausola rescissoria. Il nigeriano, invece, guadagnerà 40 milioni per tre anni e avrà una clausola rescissoria valida per l’Europa. Restano da piazzare, inoltre, Gianluca Gaetano, che andrà in prestito al Cagliari, e Mario Rui, che potrebbe essere ceduto a mercato ormai concluso. Nelle ultime ore, il Napoli tenterà anche un colpo in extremis a centrocampo: resta calda la pista Gilmour, ma si segue anche Arthur.