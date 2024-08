Calciomercato Roma ultime notizie, sono ore frenetiche per Florent Ghisolfi come per gli altri colleghi ds per chiudere le operazioni di mercato prima del fatidico gong di stasera alle 24. Per i giallorossi l’affare più spinoso riguarda la difesa. Come scrive SportMediaset, sembrava tutto ormai fatto per l’arrivo di Kevin Danso alla Roma, difensore austriaco di proprietà del Lens, ma la doccia gelata per i giallorossi è arrivata nel giorno delle visite mediche. Il giocatore, infatti, non ha superato l’idoneità sportiva, sarebbe stato riscontrato un pregresso problema cardiaco e la società dei Friedkin ha preferito non portare a termine la trattativa.

Danso è quindi rientrato al Lens. La Roma, per correre ai ripari, ha concluso un accordo con la Juventus per il prestito di Tiago Djalò, con un diritto di riscatto fissato a 9 milioni più 1 milione di bonus. Tuttavia, il giocatore sta affrontando visite mediche approfondite, poiché la Roma vuole essere certa delle sue condizioni fisiche dopo la rottura del legamento crociato. Per cautela proseguono inoltre i contatti con Hummels, esperto difensore centrale attualmente svincolato dopo la fine della sua avventura al Dortmund: potrebbe anche arrivare a prescindere, per garantire a De Rossi un’innesto d’esperienza.

Nel frattempo, l’accordo per Manu Koné è praticamente fatto: 20 milioni più tre di bonus è l’offerta al Borussia M’Gladbach, con la trattativa in fase di chiusura; secondo Alfredo Pedullà l’operazione è chiusa, a 20 milioni inclusi bonus. Il centrocampista francese, per il quale è pronto un contratto quinquennale da 2,8 milioni l’anno, è atteso a Roma nel pomeriggio.