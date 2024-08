Palacios all’Inter, è fatta: martedì le visite mediche. Come vi avevamo anticipato, Tomas Palacios è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore classe 2003 arriverà a Milano domenica, con le consuete visite mediche programmate per lunedì, giorno in cui firmerà ufficialmente il contratto con il club nerazzurro. Nella giornata di ieri, l’Inter ha raggiunto un accordo definitivo con l’Independiente Rivadavia per un trasferimento dal valore di 6,5 milioni di euro, senza includere percentuali sulla futura rivendita come ipotizzato in un primo momento.

Il cartellino di Palacios era precedentemente condiviso tra l’Independiente, dove ha trascorso l’ultima stagione in prestito, e il Talleres, club in cui è cresciuto calcisticamente; l’Independiente acquisirà anche il restante 50% dei diritti sul giocatore. Negli ultimi giorni, Palacios aveva già lasciato Rivadavia per tornare a Buenos Aires, attendendo con impazienza la conclusione positiva delle trattative tra i club. Nonostante le offerte arrivate dalla Germania e dall’Inghilterra, il difensore argentino ha sempre manifestato la volontà di vestire la maglia dell’Inter, rifiutando altre proposte per realizzare il suo desiderio.

L’arrivo di Palacios soddisfa anche le richieste di Simone Inzaghi, che da tempo sottolineava la necessità di rinforzare il reparto difensivo a causa dell’infortunio di Buchanan. Secondo i dati di Data MB, Palacios detiene la percentuale più alta di duelli difensivi vinti nel campionato argentino ed è il centrale con il maggior numero di dribbling tentati a livello mondiale. Nei piani del tecnico nerazzurro, il giovane difensore dovrebbe ricoprire il ruolo di vice Bastoni, aggiungendo qualità e profondità alla rosa dell’Inter.