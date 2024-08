Calciomercato Fiorentina ultime notizie, la Viola rifà il centrocampo. Con Amrabat ad un passo dal Fenerbahce di José Mourinho, Palladino aveva bisogno di un mediano capace anche di costruire per il suo centrocampo a due. Ecco che il profilo di Danilo Cataldi, in uscita dalla Lazio dove il giovane Rovella ha scalato le gerarchie nel ruolo, è emerso rapidamente in queste ultime ore di calciomercato.

Le ultime notizie disponibili dicono che Lazio ha ormai accettato la proposta del club viola: Cataldi partirà per Firenze in prestito con diritto di riscatto a circa 5 milioni. L’esperto centrocampista romano classe 1994 aveva già da qualche settimana aveva intuito che la sua grande avventura con il club biancoceleste era sul punto di concludersi, ma attendeva un’offerta professionalmente interessante. Ed ecco quindi la Fiorentina del nuovo corso targato Palladino: dopo 10 anni in biancoceleste, inframmezzati da due prestiti a Genoa e Benevento, Cataldi vestirà la maglia viola.

La Fiorentina ha fatto irruzione all’improvviso anche su Edoardo Bove, giovane centrocampista della Roma che era in dirittura per trasferirsi all’Eintracht Francoforte. La conferma arriva dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, secondo cui la trattativa, nata nelle ultime ore, “può andare avanti e si può arrivare alla definizione: Bove preferirebbe restare in Italia piuttosto che accettare una delle proposte arrivate dall’estero. Il tentativo della Fiorentina è concreto, un investimento da fare per il centrocampo e soprattutto un rientro economico per la Roma”, che ha appena chiuso per il forte centrocampista francese Manu Koné.