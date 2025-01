Home | “C’è posta per te”, bufera su Maria De Filippi: cosa non ha mandato giù il pubblico

“Amore tossico tra Lina e Alessandro”: “C’è posta per te”, bufera su Maria – Questa sera, sabato 11 gennaio 2024, è iniziata una nuova edizione di C’è posta per te. Dopo un anno di pausa, il programma di Canale 5 è ripartito alla grande con due ospiti d’eccezione: Antonino Cannavacciuolo e il calciatore Dusan Vlahovic. In puntata spazio a storie diverse: dal racconto di un padre che si è pentito di aver abbandonato i figli, alla vicenda di un figlio che non riesce ad accettare che sua madre abbia lasciato il padre e si sia rifatta una vita. Un caso, in particolare, ha catturato l’attenzione del pubblico, scatenando qualche commento feroce sui social. Qualcuno ha puntato il dito anche contro Maria De Filippi. (continua a leggere dopo le foto)

Stiamo parlando della storia tra Alessandro e Lina, un amore interrotto a causa di un tradimento. Negli ultimi due anni, Alessandro ha contattato due ragazze, una al lavoro e una conosciuta sui social. Quando il tradimento si è consumato una seconda volta, Lina ha deciso di lasciarlo. Uno dei dettagli che ha fatto scalpore è l’età di una delle ragazze, appena 19 anni, mentre Alessandro ne ha 33. Disperato, il giovane ha scritto a C’è posta per te per tentare di farsi perdonare dalla fidanzata e ricucire il rapporto. Oltre a lei, ha invitato anche il padre di Lina, che per lui è sempre stato come un secondo papà. (continua a leggere dopo le foto)

“Due errori non possono condizionare tutto l’amore che ci siamo dati”, ha ripetuto più volte Alessandro, scusandosi con Lina e dichiarandole tutto il suo amore. Tra Alessandro e “l’amante” non ci sarebbero stati incontri fisici. La ragazza però non riesce a dimenticare i messaggi “hot” che ha scoperto. Nel frattempo, sono saltati fuori altri particolari poco piacevoli sulla loro relazione amorosa, che molti sui social hanno definito tossica.

