È bufera sulla figlia della ricca vip: aereo privati di lusso, viaggi e borse costosissime a soli 12 anni

A soli 12 anni è già milionaria e vive una vita da sogno. Aereo privato, viaggi internazionali, abiti e borse griffate: c’è chi gode della sua fortuna e chi invece pensa che sia sbagliato ostentare tutte queste ricchezza. La figlia della donna d’affari, infatti, ha ricevuto non poche critiche sui social. (Continua…)

Roxy Jacenko figlia, vita da lusso a soli 12 anni

Ha solo 12 anni, ma Pixel Curtis, figlia della donna d’affari Roxy Jacenko, può già vantare di condurre un tenore di vita assai elevato. Aereo privato, viaggi spettacolari in ogni parte del mondo e ovviamente abiti e borse griffate. Pixel mostra tutto sui social, dove riceve non poche critiche. Per molti, infatti, ostentare ricchezza è uno schiaffo a chi i viaggi e gli abiti firmati non può permetterseli. Pixel, però, sembra non curarsi delle critiche e addirittura sui social ha pubblicato una conversazione con la mamma in cui le chiede alcuni regali molto costosi. (Continua…)

Roxy Jacenko figlia, è bufera sui social

La figlia di Roxy Jacenko è finita nella bufera dopo che sui social ha pubblicato una conversazione con la mamma in cui le chiede espressamente alcuni regali molto costosi. A far discutere non sono solo le richieste avanzate dalla giovane, ma anche il linguaggio che poco di addice ad un’adolescente. Nei messaggi, ad esempio, si legge che la giovane ha dato alla mamma della “stu**** str***” solo perchè non conosceva una marca di balsamo curativo. (Continua…)

I commenti sui social

La lista di regali avanzata dalla giovane Pixel alla mamma raggiunge la somma di circa diecimila euro. Sui social ovviamente molti non hanno apprezzato né il gesto della giovane né il linguaggio utilizzato nei confronti della mamma. “Abbi rispetto per tua madre” – scrive qualcuno – “sei quello che sei e lo devi a lei“. Qualcun altro invece aggiunge: “Quanto hai speso oggi ragazzina viziata?“.