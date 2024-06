Bimba di un anno e mezzo investita fuori dall’asilo: chi c’era alla guida

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Una tragedia immane che ha sconvolto una comunità intera. Una bimba di un anno e mezzo è stata investita fuori dall’asilo. La piccola è deceduta poco dopo il suo arrivo al Pronto soccorso pediatrico, dove è arrivata in condizioni disperate. Vediamo una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. (Continua a leggere dopo le foto)

Bimba di anno e mezzo investita fuori dall’asilo: chi c’era alla guida

Sofia, la bambina di un anno e mezzo investita da un’auto fuori dall’asilo nido a Brescia, è deceduta poco dopo il suo arrivo al Pronto soccorso pediatrico degli Ospedali civili di Brescia dove è arrivata in condizioni disperate. Investita anche la nonna, che ha riportato ferite più contenute. Stando a quanto riportato da Leggo, secondo una prima ricostruzione delle Forze dell’ì’Ordine, sarebbe stata una questione di una frazione di secondo. Una manovra a velocità molto ridotta all’interno di un parcheggio. Forse a causa del sole, forse per il cambio automatico della vettura coinvolta. Così attorno alle 16 si è consumata la tragedia nel parcheggio privato della Little England, il plesso scolastico privato nel capoluogo lombardo che ospita nido, materna, elementari e medie.

