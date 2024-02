Prosegue la guerra a distanza tra Usa e Russia. Ad acuirla stavolta è il presidente Joe Biden, che, durante un evento elettorale a San Francisco, ha insultato pesantemente Vladimir Putin. La risposta del Cremlino non si è fatta attendere. (Continua…)

Biden insulta Putin

Durante un evento elettorale a San Francisco, come riportato dalla stampa locale, il presidente degli USA Joe Biden avrebbe insultato il presidente russo Vladimir Putin. “Dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di pu**ana come Putin e preoccuparci della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l’umanità è il cambiamento climatico»”, avrebbe detto Biden. La risposta del Cremlino alle parole pronunciate dal presidente americano ovviamente non si è fatta attendere. (Continua…)

La risposta del Cremlino

Joe Biden avrebbe insultato Vladmir Putin durante un evento elettorale a San Francisco. Il presidente americano avrebbe apostrofato il rivale come “pazzo bastardo”. Il Cremlino ha commentato le parole di Joe Biden sostenendo che, usando tali termini, il capo della Casa Bianca non fa altro che danneggiare se stesso e Washington. A riferirlo è il portavoce del Cremlino alla Reuters: “L’uso di un linguaggio del genere da parte del presidente degli Stati Uniti contro il capo di un altro Stato difficilmente potrà offendere il nostro presidente, il presidente Putin, ma svilisce coloro che usano questo vocabolario. Probabilmente è una sorta di tentativo di sembrare un cowboy di Hollywood. Ma onestamente non penso che sia possibile. Il signor Putin ha mai usato una parola volgare per rivolgersi nei suoi confronti? Questo non è mai successo. Pertanto, penso che tale vocabolario svilisca l’America stessa”. (Continua…)

Joe Biden di poco in vantaggio su Trump

Nel frattempo si avvicinano le elezioni e, stando all’ultimo sondaggio della Quinnipiac University, Joe Biden sarebbe in testa di poco nei confronti di Donald Trump. La maggior parte degli americani, però, riterrebbe l’attuale presidente troppo anziano per un secondo mandato. È per questo motivo che alla fine potrebbe spuntarla Trump, che sarebbe eletto nuovamente presidente degli Stati Uniti d’America.