Continua la guerra social tra L’Isola dei Famosi 2024, condotta da Vladimir Luxuria, e Francesco Benigno, l’ex naufrago squalificato dal programma. Un botta e risposta che sta tenendo i fan con il fiato sospeso in attesa di scoprire la verità dietro tutta questa intrigata storia. Ieri sera, 13 Maggio 2024, Francesco Benigno attraverso delle dirette su Facebook ha lasciato trapelare altri retroscena decisamente socculenti. (Continua a leggere dopo le foto)

Benigno contro Luxuria, spuntano messaggi vocali e chat

A poche ore dall’inizio dell’ultima puntata andata in onda de L’Isola dei Famosi, Francesco Benigno è tornato a parlare di Vladimir Luxuria ed ha annunciato una diretta e una ‘bomba pronta ad essere sganciata’: “Caro Vladimiro non starò più zitto. La bomba sta per essere sganciata così tutti sapranno quale sia davvero la verità non volevo arrivare a tanto ma dopo il video tuo finto e pieno di bugie e ulteriori offese dove hai messo in mezzo mio figlio ora ti sistemo per bene, a stasera gli intrusi mandati dalla produzione e dal suo mondo verranno bloccati“. Poco dopo queste parole ha avviato una diretta su Facebook con i suoi fan, mostrando loro messaggi vocali e chat decisamente interessanti che hanno aggiunto ulteriore mistero a tutta questa storia.

