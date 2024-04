Dopo l’esclusione dal cast de “L’Isola dei Famosi“, l’attore Francesco Benigno è pronto per tornare in Italia. È stato lui stesso ad annunciarlo con un video sui social. Per il momento però aggiunge: “Non posso dire nulla“. (Continua…)

Francesco Benigno escluso da “L’Isola dei Famosi”

A “L’Isola dei Famosi” è esploso il Benigno-gate. Inizialmente era stato annunciato che l’attore si era ritirato dalla competizione. Benigno ha poi registrato un video in cui ha sottolineato che non si è affatto ritirato, bensì sarebbe stato prelevato dalla produzione con una scusa e poi escluso dal cast. In seguito, infatti, è arrivata la comunicazione ufficiale della produzione: Francesco Benigno sarebbe stato escluso per “comportamenti non idonei”. Nel frattempo, l’attore prepara il suo ritorno in Italia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)