Un gruppo di concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo deve riuscire a sopravvivere in un’isola deserta senza nessuna comodità. Obiettivo comune: sopravvivere e non essere eliminati dal gioco. Sono queste le caratteristiche alla base del reality show di Canale 5, L’Isola dei Famosi 2024, condotto da Vladimir Luxuria. In queste ore c’è stato uno scontro sui social tra un ex naufragro, Francesco Benigno, e la padrona di casa. (Continua a leggere dopo le foto)

“L’Isola dei Famosi”, Benigno contro Luxuria: è caos

Francesco Benigno è stato squalificato dall’Isola dei Famosi 2024 per dei comportamenti non idonei al programma. La sua reazione è stata decisamente eccessiva e ora sembra essere arrivato, attraverso i social, un nuovo attacco dell’attore sia a Vladimir Luxuria che al programma. Luxuria ha postato lo screen di un messaggio di Benigno trovato in rete. “Hanno fatto male a riesumarti” ha scritto un utente, facendo esplodere l’attore: “Riesumarmi? E questo secondo te è meno grave di dire che Vladimiro è un maschio e che nessuno potrà smentirmi? Invece purtroppo per te e la tua triste vita io ci sono da 35 anni e ci sarò per altri 35 sempre e comunque, senza piegarmi a 90, ma con le mie forze e abilità e senza né genitori né fratelli e sai perché? Perché ho anch’io i cog****ni come Vladimiro ma li uso per raggiungere i risultati, non uso il c**o io”. Immediata la reazione della conduttrice.

