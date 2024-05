Questa edizione de L’Isola dei Famosi non sta raggiungendo gli obiettivi sperati. Il reality quest’anno ha subito alcune modifiche, un po’ come avvenuto con il Grande Fratello. Meno trash, più serietà. Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti, l’inviata in Honduras è Elenoire Casalegno ma soprattutto a condurlo non c’è più Ilary Blasi, bensì Vladimir Luxuria. Nome quest’ultimo che non sarebbe mai andato a genio a Banijay italia, società che produce il reality e che vorrebbe tornare alla vecchia conduzione.

Il ritorno di Ilary Blasi manda il pubblico in delirio

Una cosa però è già certa: i dati d’ascolto della 18esima edizione de L’Isola dei Famosi non sono quelli sperati. L’ennesima conferma è arrivata con la puntata di lunedì, 6 maggio. Ma quello che meno è piaciuto a Banijay Italia sarebbe la scelta di mettere al timone Vladimir Luxuria. Proprio la società starebbe valutando di portare il programma su altre reti. Ma c’è una condizione che dev’essere rispettata: Ilary Blasi alla conduzione. O almeno questa è l’indiscrezione riportata da TvBlog. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)