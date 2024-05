Questa edizione del reality show di Canale 5 “L’Isola dei Famosi” tarda ad ingranare e c’è chi già volge lo sguardo al prossimo anno. L’ipotesi di una nuova conduzione scalda gli animi e gli esperti sono già partiti con il toto-nomi: c’è infatti chi vede l’opinionista Sonia Bruganelli al timone dello show al posto di Vladimir Luxuria. Ecco cosa sappiamo finora. (Continua a leggere dopo la foto…)

“L’Isola dei Famosi”: un primo bilancio

A un mese dall’inizio del reality show “L’Isola dei Famosi” possiamo già lanciarci ad un bilancio dal momento che questa edizione non ha ingranato come ci si aspettava. Dopo la lunga esperienza di Ilary Blasi, la conduzione è stata affidata Vladimir Luxuria sulla quale l’opinione del pubblico si è divisa. Alcuni sono stati colpiti dal suo debutto in vesti di conduttrice, ma c’è anche chi non ha apprezzato il suo stile. Sul web si sono letti anche paragoni con la ex-conduttrice e critiche ai suoi modi a tratti “autoritari” e sgradevoli nei confronti dei concorrenti. Ad ogni modo, questa edizione de L’Isola non sta avendo gli ascolti sperati e pare che la chiusura del reality sia stata anticipata. Sorge spontaneo chiedersi quali elementi dei nuovi esperimenti fatti quest’anno verranno mantenuti e quali accantonati. Uno di questi ultimi potrebbe essere proprio la conduzione di Luxuria? Vediamo le ipotesi più chiacchierate. (Continua a leggere dopo la foto…)

Sonia Bruganelli alla conduzione?

Sull’ipotesi di Sonia Bruganelli alla conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, è stata interrogata l’attuale presentatrice in carica, Vladimir Luxuria. La padrona di casa de “L’Isola” ha spiegato cosa ne pensa sull’ultimo numero uscito del settimanale Novella 2000. Il giornalista ha scaldato i motori chiedendo a Vladimir di darsi un voto come padrona di casa di questa edizione del reality show. Luxuria si è tenuta su un giudizio medio: “Direi un sei più, ma sarebbe falsa modestia. Quindi diciamo un sette. Tensioni con Elenoire Casalegno? No. Mi viene da sorridere perché tutto ciò è partito da un episodio insignificante. Una volta chiusi bruscamente un collegamento per esigenze di scaletta. Apriti cielo. Trovo Elenoire sia una donna straordinaria, bravissima nelle vesti di inviata.” Ma il giornalista ha poi affondato con una domanda più scomoda ovvero cosa ne pensasse se il suo posto fosse preso da Sonia Bruganelli.

