Barcellona-Real Madrid sarà censurata in Gran Bretagna: il motivo

Il Clasico della Liga Barcellona-Real Madrid, in programma sabato alle 16:15, non sarà trasmesso in diretta TV in Gran Bretagna. Il motivo è da ricercare in un regolamento risalente agli anni ’60. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il centrocampista dell’FC Barcelona Pedri passa la palla a fondo campo durante la partita del Soccer Champions Tour tra Real Madrid e FC Barcelona il 29 luglio 2023 all’AT&T Stadium di Arlington, TX. (Foto di Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images)

Scatta l’ora del Clasico: sabato 28 ottobre alle ore 16:15 al Camp Nou andrà in scena Barcellona–Real Madrid, match valido per l’undicesima giornata di campionato. Sarà una partita seguitissima in tutti gli Stati del mondo, ma non in Gran Bretagna, la patria del protagonista dei blancos Jude Bellingham.

Il motivo? Una regola risalente agli anni ’60. Essendo stato scelto come orario di fischio d’inizio le 16:15, il match non potrà essere trasmesso a causa del “blackout del calcio”, presente in Inghilterra da circa 60 anni per le partite di sabato a un orario compreso tra le 14:45 alle 17:15.

Barcellona-Real Madrid: la regola

La regola infatti prevede che qualsiasi partita di Premier League, Football League, FA Cup o campionati esteri non venga trasmessa in diretta TV in quella fascia oraria. Le partite possono sì disputarsi, ma non essere trasmesse, né in televisione né in streaming.

La Liga non ha certo preso bene questa normativa per Barcellona-Real Madrid. Il managing director della lega in UK e Irlanda ha così commentato: “Siamo delusi dal fatto che i tifosi britannici non possano guardare El Clasico questo fine settimana a causa della regola autoimposta. Sebbene sosteniamo pienamente le misure per promuovere la partecipazione, riteniamo che il ‘blackout’ dovrebbe essere limitato alla trasmissione televisiva del calcio nazionale, non delle competizioni all’estero”.