Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5, né alcun programma in Mediaset. La notizia ha stupito il pubblico di Canale 5, ma anche la stessa conduttrice che non pensava che le avrebbero tolto la trasmissione guidata da lei per ben 14 anni. Ora sembra che il suo futuro, un giorno, potrebbe essere in Rai. La D’Urso potrebbe prendere il post al timone di un famoso talk show. (Continua dopo le foto)

Barbara D’Urso in Rai, al posto di chi?

Non è escluso che la D’Urso dopo la cacciata da Mediaset possa prendere il posto di Mara Venier alla guida di Domenica In. Lo ha confermato la conduttrice stessa, che ha parlato della collega alla rassegna “Gli Incontri del Principe”, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Oltre a questo, la Venier ha espresso una certa solidarietà per Barbara. Entrambe infatti hanno vissuto un’esperienza lavorativa simile. (Continua dopo le foto)

Barbara D’Urso sostituirà Mara Venier al timone di “Domenica In”?

Mara Venier a settembre condurrà per il sesto anno consecutivo Domenica In e (come sempre) ha promesso che questa sarà la sua ultima edizione. “Il tuo posto a Domenica In lo lascerai a lei (Barbara)?”. La conduttrice ha un’ottima considerazione della D’Urso, quindi perché no. “Io e Barbara d’Urso ci siamo scritte. Se le lascerò il mio posto? Beh, il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, quindi non avrò problemi. La notizia di Barbara ha colto alla sprovvista sia lei sia il pubblico, anche se negli ultimi anni l’avevano un po’ ridimensionata. Ma è una brava conduttrice, credo che possa lavorare in Rai e ovunque, lei è una brava”, ha spiegato Mara. (Continua dopo le foto)

Mara Venier cacciata dalla Rai

La conduttrice di Domenica In ha ammesso di aver vissuto un periodo non facile proprio come quello della d’Urso. “Devo dire la verità, anche a me è capitato di non esserci più. Io personalmente però non faccio polemiche, proprio in generale. Io aspetto. Certamente quando la Rai mi ha richiamato cinque anni fa perché Domenica In traballava, Nicola (il marito) non era d’accordo che io accettassi. Ma mi avevano mandata via dicendo che ero troppo vecchia”. La Venier però ha deciso che voleva tornare. “Perché io sono stata umiliata e voglio riscattarmi. Mi sono tolta i sassolini dalle scarpe”, ha confessato la conduttrice, come riporta Fanpage.