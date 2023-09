Isabel Totti a scuola, quanto costa la retta: cifra da capogiro

Settembre è il mese degli inizi, dei cambiamenti. Gli adulti tornano a lavorare e i più piccoli rientrano a scuola, questo vale anche per le famiglie vip. In particolare parliamo di Isabel Totti, la più piccola dei tre figli della ex coppia Blasi-Totti. La prossima settimana Isabel inizierà il secondo anno della scuola elementare. Proprio qualche ora fa, mamma Ilary ha pubblicato una storia Instagram con astuccio e diario che Isabel userà alla Ambrit International School di Roma. Ma quanto costa la retta scolastica per questa scuola privata?

Leggi anche: Arrestato il figlio del famoso attore: “Ha ucciso un medico e lo ha fatto a pezzi”

Leggi anche: L’attore e la giornalista italiana paparazzati in vacanza

Ambrit International School, quanto costa mandare Isabel Totti a scuola?

Isabel, la figlia più piccola di Ilary Blasi e Francesco Totti, inizierà l’hanno scolastico con un astuccio da 30 euro e un diario da 20. La Ambrit International School aprirà le porte ai suoi studenti lunedì 4 settembre. L’istituto si trova in zona Portuense a Roma ed è frequentata dai figli della “Roma Bene”. La retta scolastica per un anno si aggira intorno ai 17mila euro, mentre il servizio bus ha un costo di 3.200 euro, per un totale di più di 20mila euro l’anno, senza contare le spese extra come mensa, lezioni aggiuntive, divisa scolastica. Insomma un’istituto che davvero in pochi possono permettersi, considerando che costa più di un’università . (continua dopo la foto)

Leggi anche: Myrta Merlino, le pesanti critiche alla conduttrice: parte male l’avventura a “Pomeriggio 5”

Ilary Blasi e Francesco Totti

Intanto Ilary Blasi e Francesco Totti proseguono le loro vite senza intoppi. I due, infatti, sembrano aver ritrovato la felicità e l’amore grazie a Bastian Muller e Noemi Bocchi. Totti e Ilary, però continuano a frequentarsi, ma solo per discutere del bene dei loro 3 figli.