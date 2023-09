Paolo Del Debbio, interviene Pier Silvio: che fine fa il programma

I cambiamenti in casa Mediaset non sono finiti. Continua la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi per la prossima stagione del biscione e tutti, ma proprio tutti, sono finiti sotto il mirino dell’AD di Mediaset. Tra questi anche Paolo Del Debbio e il suo Dritto e Rovescio, in onda su Rete4. (continua)

Paolo Del Debbio, nuovo esperimento per lui

Paolo del Debbio condurrà Dritto e Rovescio anche di domenica. Questo sarà un esperimento che vedrà il programma con due appuntamenti settimanali solo per sei domeniche: dal 17 settembre al 22 ottobre. Poi al suo posto arriverà Zona Bianca, con la nuova arrivata Bianca Berlinguer, che condurrà il format fino al 17 dicembre, per poi riprendere dopo la pausa natalizia. (continua dopo la foto)

I programmi di Rete4 e del biscione

Novità anche per Giuseppe Brindisi che lascerà il posto a Fuori dal Coro, che non andrà più in onda di mercoledì, bensì di giovedì per lasciare il posto a Bianca Berlinguer. Così Zona Bianca si trasferisce di domenica, il 3 e 10 settembre. A quel punto, con l’arrivo di Del Debbio, Brindisi prenderà una pausa fino al 29 ottobre.

Un doppio appuntamento venerdì-domenica, anche per Gianluigi Nuzzi e il suo Quarto Grado, ma che non andrà in scena prima dell’inizio del 2024. Per il prossimo lunedì, invece, alla guida di Stasera Italia ci sarà Nicola Porro. Il conduttore di Quarta Repubblica guiderà la trasmissione fino a Natale. Nel weekend Augusto Minzolini coprirà l’assenza di Veronica Gentili, al timone de Le Iene.