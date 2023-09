Gianni Sperti, scatta la denuncia: la terribile notizie per l’opinionista

Lo storico opinionista di Uomini e Donne si è ritrovato immischiato in un fatto davvero fastidioso e imbarazzante per lui. Gianni Sperti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto-denuncia che spiega di essere stato vittima dei furbetti del web. Il caso di Gianni non è il primo del suo genere e per questo bisogna sempre stare attenti. Vediamo nel dettaglio cosa gli è successo.

Gianni Sperti, vittima dei social

Nelle ultime ore Gianni Sperti ha ricevuto tantissime segnalazioni da parte dei suoi fan, che lo hanno informato di essere stato plagiato. Un utente di Instagram, ha creato un profilo parallelo di Sperti, copiando le stesse foto e lo stesso nome dell’originale, unica differenza è che alla fine è stata aggiunta un numero a due cifre. Immediatamente Gianni ha postato una storia Instagram in cui segnala di non essere lui. (continua dopo la foto)

L’account falso di Gianni Sperti

Gianni Sperti è un ex ballerino, che dal 2003 ricopre il ruolo di opinionista a Uomini e Donne, al fianco di Tina Cipollari. Un utente Instagram, si sta spacciando per lui e sta mandando messaggi ad alcuni fan di Gianni. Quello condiviso nelle storie dall’originale Gianni Sperti, è stato mandato ad una ragazza, ringraziandola di essere una sua seguace. Un messaggio innocente, certo, ma la sostituzione di persona è un reato e la pena potrebbe essere la reclusione fino ad un anno.

Gianni Sperti non è il primo ad essere vittima di persone che pur di guadagnare dai social, si spacciano per personaggi famosi. Proprio per questo motivo bisogna stare attenti e non fidarsi di chi chiede soldi o ci offre qualcosa in modo troppo semplice. La fregatura è sempre dietro l’angolo.