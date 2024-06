Barbara D’Urso, nessuno se lo aspettava alla sua età: la splendida notizia

Barbara D’Urso, classe 1957, è una conduttrice televisiva, attrice e scrittrice italiana. Ha debuttato in televisione alla fine degli anni settanta, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Canale 5 e al programma della Rete 2 Stryx. Nel decennio successivo ha avviato anche la carriera d’attrice, partecipando a diversi film per il piccolo e grande schermo, proseguendo parallelamente la sua attività in televisione. Dal 2003 al 2023 ha lavorato come conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5. Ha condotto diverse edizioni del Grande Fratello, nonché altri reality show, spettacoli di intrattenimento e, dal 2008, programmi di infotainment. Ora da diversi mesi è lontata dalla tv e così Barbara ha deciso di intraprendere una nuova “vita”: la notizia ha mandato in estasi i fan. (Continua a leggere dopo le foto)

Barbara D’Urso sbarca su TikTok: fan al settimo cielo

Barbara D’Urso da regina della tv è diventata la regina dei social. L’ex conduttrice di Canale 5 è sbarcata in questi giorni sulla nota piattaforma online di TikTok: “Questo, per scelta mia e non, è un periodo momentaneo di pausa televisiva della mia carriera. Mi sono detta, sai che c’è? Mi trasferisco lì”. E subito l’effetto è stato virale: mezzo milione di seguaci, quasi 4 milioni di cuoricini. In un’intervista a La Stampa Barbara ha sottolineato che ha sempre cercato di essere “avanti”: “L’ho fatto sia con Instagram che con il metaverso. Quando nessuno ne sapeva molto, e in realtà non si sa nemmeno ora, io ho creato il Metadurso con il mio avatar. Comunico da quando ho 18 anni, ho attraversato tutti i mondi. Televisione, cinema, teatro, radio e giornali con Vittorio Corona. Libri, podcast. Ho cavalcato tutto, sempre in anticipo”.

