Alberto Matano e Barbara D’Urso conduttori dello storico programma Tv: dove potremmo vederli

Alberto Matano e Barbara D’Urso sono due protagonisti della televisione italiana. Il primo attualmente è al timone de “La vita in diretta”, storico programma di Rai 1. La D’Urso, invece, ha terminato l’esperienza a Mediaset e adesso è alla ricerca di una nuova sfida. Entrambi sono in lizza per condurre uno storico programma televisivo. Per la D’Urso in particolare si tratterebbe di un rilancio. (Continua…)

Alberto Matano e Barbara D’Urso al timone dello storico programma?

La stagione televisiva è arrivata solo alla metà dell’anno, ma già si inizia a pensare alla prossima stagione, al via da settembre 2024. Uno storico programma televisivo potrebbe restare orfano della propria conduttrice, che ha annunciato l’addio. In lizza per sostituirla ci sono due pezzi da novanta della nostra televisione. Stiamo parlando di Alberto Matano, attuale conduttore de “La vita in diretta”, e di Barbara D’Urso, ex conduttrice di “Pomeriggio 5”. Per il primo sarebbe una conferma dopo gli ottimi risultati ottenuti su Rai 1, mentre per la D’Urso si tratterebbe di un rilancio. (Continua…)

“Domenica In”, Mara Venier dice addio al programma

Mara Venier si appresta a salutare definitivamente il programma “Domenica In“. La conduttrice già in passato aveva annunciato di voler abbandonare gli impegni televisivi, dedicandosi completamente alla famiglia. La famosa conduttrice televisiva ha riportato il programma ai fasti, sbarazzandosi completamente della concorrenza. Senza di lei sarà un’altra “Domenica In” e la sua eredità sarà molto difficile da raccogliere. La Rai, però, sta già pensando a chi potrebbe sostituire la Venier al timone del programma. (Continua…)

Alberto Matano o Barbara D’Urso al timone di “Domenica In”?

La Rai è al lavoro per trovare un degno erede di Mara Venier, quando il suo addio a “Domenica In” diventerà effettivo. Per un’eredità pesante ci vuole un sostituito altrettanto pesante. Attualmente in cima alla lista dei papabili sostituti ci sono due nomi in particolare: Alberto Matano e Barbara D’Urso. Loro due probabilmente si contenderanno il posto lasciato vacante dalla partenza di Mara Venier.