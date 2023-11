Barbara D’Urso alla Rai, la notizia clamorosa: dove la vedremo

Barbara D’Urso potrebbe tornare in televisione entrando dalla porta principale. La nota conduttrice televisiva, infatti, potrebbe approdare alla rete pubblica e figurare in un importante programma televisivo. La clamorosa indiscrezione è circolata ieri ed ha fatto il giro del web. Al momento non abbiamo ancora conferme. La D’Urso, però, sta preparando il suo ritorno in grande stile in televisione. (Continua…)

La carriera di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Negli anni passati è stata un vero e proprio pilastro di Mediaset. Con la rete del Biscione detiene anche un importante record. La D’Urso, infatti, ha condotto il maggior numero di programmi contemporaneamente. In passato, infatti, Barbara D’Urso ha condotto nello stesso momento “Pomeriggio 5”, “Domenica Live”, “Live – Non è la D’Urso” e il “Grande Fratello”. Dopodiché il suo impegno in Mediaset è diminuito gradualmente, fino a rompere ogni rapporto con la rete del Biscione.

A partire dal prossimo anno, Barbara D’Urso sarà una free agent e dunque libera di accasarsi ovunque. La nota conduttrice televisiva ha ricevuto sicuramente tantissime proposte. La D’Urso potrebbe approdare alla rete pubblica. Proprio nelle ultime ore, infatti, è spuntata una clamorosa indiscrezione sul suo conto. La D’Urso potrebbe figurare in un famoso programma televisivo di Rai 1. (Continua…)

Barbara D’Urso alla Rai?

Il futuro di Barbara D’Urso potrebbe essere legato alla Rai. A partire dal prossimo anno, la nota conduttrice televisiva potrebbe approdare alla rete pubblica. In passato si era parlato di un suo inserimento nel cast di “Ballando con le Stelle”. La voce, però, non è stata confermata. Adesso, invece, arrivano nuove voci. La D’Urso potrebbe figurare nel cast di un programma molto più importante del talent show di Milly Carlucci. Se l’indiscrezione fosse confermata, sarebbe un vero e proprio colpaccio, oltre che per la Rai, anche per la D’Urso. (Continua…)

Barbara D’Urso a Sanremo?

Stando ad un’indiscrezione lanciata da Novella 2000, Barbara D’Urso potrebbe figurare nel cast della prossima edizione del Festival di Sanremo. Per lei si starebbe muovendo Lucio Presta, famoso agente di Amadeus, conduttore e direttore artistico della nota kermesse musicale. La D’Urso, dunque, farebbe il suo ritorno in televisione, entrando dalla porta principale. Al momento, però, si tratta solo di un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Attendiamo conferme o smentite ufficiali da parte dei diretti interessati.