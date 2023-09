Barbara D’Urso, ecco cosa farà a Londra: dove la vedremo in TV – Barbara D’Urso pronta a voltare pagina dopo l’addio al programma “Pomeriggio Cinque”, condotto ora da Myrta Merlino. Nelle scorse ore, la conduttrice partenopea ha svelato di avere deciso di sfidare la sua paura di volare e di essere in procinto di prendere l’aereo per la prima volta per iniziare una nuova avventura. Destinazione? Londra. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Altra grana per Pier Silvio Berlusconi a Mediaset dopo l’addio di Barbara D’Urso

Leggi anche: Addio a Barbara D’Urso, Pier Silvio Berlusconi finalmente rompe il silenzio

Barbara D’Urso a Londra, ma perché? Cosa hanno notato i fan

La partenza di Barbara D’Urso non è sfuggita ai fan: qualcuno pensava che la conduttrice fosse sul punto di partecipare al programma di successo “Pechino Express”. Una ipotesi però errata, la verità è un’altra. “Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa. È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura”, le parole di Carmelita. La sessantaseienne ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che la ritraggono con in mano il «New York Times», altro particolare che non è sfuggito ai più. La breve didascalia associata alle foto svela qualche dettaglio su questo nuovo capitolo della sua vita: “Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo…È l’inizio di una nuova avventura”. Dunque? Cosa avrà voluto dire? (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Barbara D’Urso via da Mediaset: Alberto Matano rompe il silenzio

Leggi anche: Andrea Purgatori, l’orrore dopo la sua morte: cos’è successo

Barbara D’Urso vola a Londra: “Il mio primo giorno di scuola”

A giudicare dagli scatti e dalla didascalia sembra che Barbara D’Urso si sia trasferita nel Regno Unito per imparare la lingua inglese. La conduttrice resterà a Londra per studio. Nelle scorse settimane la partenopea, del resto, aveva fatto sapere che non se ne sarebbe stata con le mani in mano. Non avendo programmi all’orizzonte, forse Carmelita ha pensato bene di potenziare la lingua inglese. Ha fatto bene, secondo voi? Troppi dettagli non si conoscono, ma è verosimile che nelle prossime ore la stessa D’Urso svelerà qualcosa in più del suo soggiorno all’estero. (continua a leggere dopo le foto)

Dove vedremo la conduttrice in tv?

Non è da escludere che Barbara D’Urso sia a Londra per un progetto top secret. I telespettatori vorrebbero sapere quale sarà il futuro di Carmelita dato che ad oggi è senza un programma televisivo. Si vocifera che approderà in Rai, e chissà anche a “Domenica In”, appuntamento seguitissimo che vede al timone Mara Venier. Ad oggi è scartata l’ipotesi di una sua partecipazione a “Ballando con le stelle”, che presto tornerà in onda con una nuova stagione.