Barbara D’Urso, chi sono e cosa fanno i figli: “Li ho cresciuti da sola”

Barbara D’Urso, classe 1957, è una conduttrice televisiva, attrice e scrittrice italiana. Ha debuttato in televisione alla fine degli anni settanta, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 (poi divenuta Canale 5) e al programma della Rete 2 Stryx. Nel decennio successivo ha avviato anche la carriera d’attrice, partecipando a diversi film per il piccolo e grande schermo, proseguendo parallelamente la sua attività in televisione. Dal 2003 al 2023 ha lavorato come conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5. Ha condotto diverse edizioni del Grande Fratello, nonché altri reality show, spettacoli di intrattenimento e, dal 2008, programmi di infotainment. Ora è pronta a tornare in Rai e per l’occasione si è lasciata andare ad una lunga intervist a Domenica In, dove Barbara D’Urso ha parlato dei suoi figli e della sua carriera. (Continua a leggere dopo la foto)

Barbara D’Urso figli: chi sono e cosa fanno nella vita

Chi sono e cosa fanno nella vita i figli di Barbara D’Urso? La conduttrice ha parlato di loro durante la lunga intervista su Rai 1 a Domenica In. Dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, durata dal 1982 al 1993, sono nati i suoi due figli Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). Parlando del primogenito Giammauro, medico specializzato in trapianti di fegato che nel 2022 l’ha resa nonna per la prima volta (di Matilde), Barbara ha spiegato: “Un giorno mi disse: “Mamma, vedi, io rispetto tantissimo il tuo lavoro, ti prego rispetta il mio, non parlare di me, perché ho faticato tanto, ho studiato tanto, sono diventato quello che sono, parlo nei congressi di tutto il mondo da solo, nessuno mai deve pensare che io sono il figlio di Barbara d’Urso”. Lui fa trapianti di fegato, li ha fatti prima in Giappone e poi a New York, quindi ha deciso di tornare in Italia perché qui voleva far nascere la bambina e avere la sua famiglia (con la compagna. Adesso lui si arrabbierà con me che lo sto dicendo”.

