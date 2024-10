Barbara D’Urso di nuovo in Rai nel programma più visto di tutti: cosa si sa – Dopo l’esperienza come ballerina per una notte allo show di Milly Carlucci, Barbara d’Urso potrebbe tornare in Rai. L’indiscrezione bomba arriva da “Dagospia” e da “Oggi”, che riferiscono che la tv pubblica avrebbe pensato ad un programma in prima serata per Carmelita. Ma c’è di più: il settimanale “Nuovo Tv” ha sganciato una vera bomba: la D’Urso potrebbe ritrovarsi protagonista di uno degli eventi tv più seguiti dell’anno. (continua a leggere dopo le foto)

Tanti spettatori hanno gradito il ritorno di Barbara d'Urso sul piccolo schermo. L'ex volto storico di Canale 5, che è stata ballerina per una notte al programma "Ballando con le stelle", potrebbe presto tornare in Rai. Come dicevamo, "Dagospia" e "Oggi" hanno rivelato che vertici di Viale Mazzini avrebbero deciso di affidare alla splendida partenopea in prima serata. Secondo il settimanale «Nuovo Tv» di Riccardo Signoretti, Carlo Conti vorrebbe Carmelita a Sanremo 2025: "Carlo Conti la vuole al Festival di Sanremo. Conti ha espresso la volontà di avere anche la nota conduttrice nel suo Festival. Grandi manovre in corso", riferisce "Biccy", che rilancia il rumor.

Barbara D’Urso al festival di Sanremo 2025: il rumor

Il possibile approdo di Barbara D’Urso a Sanremo non è una novità. Qualche anno fa la stessa indiscrezione era stata lanciata da «Novella 2000», che scriveva: “La conduttrice è prevista a febbraio a Sanremo: pare che il suo agente, Lucio Presta (che è lo stesso agente di Amadeus) si stia muovendo in tal senso e abbia già avuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico Amadeus, che da sempre ama e rispetta la sua collega“. Allora però la D’Urso smentì il rumor: “Non so di cosa state parlando. Di cosa parlate? Io non ne so nulla“.

