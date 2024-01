Autobus va in fiamme: grande paura in Italia

In fiamme un bus in sosta al capolinea della stazione di Anagnina, a Roma. Nel rogo, esploso per causa ancora da accertare, sono rimaste coinvolte tre auto. L’allarme per l’incendio è scattato intorno alle 10:30. Le fiamme si sono levate alte lambendo un bus e tre automobili in sosta: la colonna di denso fumo nero è visibile da chilometri di distanza. Divorato dalle fiamme è un autobus di Roma Tpl della linea 503. Il fumo, ben visibile dalle auto in transito sul Grande raccordo anulare, ha avviluppato tutta l’area rendendo l’aria irrespirabile. A bordo nessun passeggero e non ci sono stati feriti né intossicati. #tag24 #autobus #roma #stazione #anagnina #incendio