Home | Tragico incidente in Italia: ci sono morti e feriti

È tragico il bilancio dell'incidente, avvenuto nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio 2024. Il tremendo scontro ha portato una delle due auto a ribaltarsi finendo sul guardrail. Immediata la chiamata ai soccorsi, con diverse ambulanze del 118 giunte sul posto per prestare i soccorsi del caso e trasferire i feriti in ospedale.

Aprilia, incidente sulla Pontina oggi 18 gennaio 2024

Il tremendo incidente è avvenuto nella notte di oggi giovedì 18 gennaio tra due auto che viaggiavano sulla Pontina all'altezza del chilometro 56 in direzione Roma a Campoverde, frazione di Aprilia. Erano le 2 di notte quando due vetture, una Fiat Panda e una Smart, si sono scontrate. Una delle due auto si è ribaltata sbattendo contro il guardrail. Sono arrivati subito i soccorritori del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale, i vigili del fuoco e la polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente. Il bilancio del sinistro è tragico.

Il bilancio dell’incidente

Il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte sulla Pontina è pesantissimo: due sono le vittime e sei le persone sono rimaste invece ferite, una delle quali è ricoverata in prognosi riservata. Sono morti nello schianto due giovani, uno di 24 e uno di 34 anni, che viaggiavano insieme sulla Smart. Il terzo passeggero, un giovane di 21 anni, è rimasto gravemente ferito. Gli agenti dell’Anas hanno gestito la viabilità: la carreggiata è stata temporaneamente chiusa provocando disagi nel traffico sulla strada che ogni giorno porta migliaia di lavoratori alla Capitale.