Maria Antonietta trovata morta in casa dall’ex marito: ipotesi choc

Maria Antonietta Panico di 42 anni è stata trovata morta nel letto di casa sua questa mattina, mercoledì 17 gennaio, dall’ex marito. È stato lui infatti a chiamare i soccorsi, ma ormai era troppo tardi. Il letto era macchiato di sangue. Spunta un’ipotesi veramente da brividi sulla morte della donna. (Continua…)

Maria Antonietta Panico trovata morta dall’ex marito

Un caso di cronaca sconvolge il nostro paese. Una donna di 42 anni, Maria Antonietta Panico, è stata trovata morta nel letto della sua abitazione dall’ex marito. Il letto era macchiato di sangue e pare che la donna fosse morta già da due giorni. Per ulteriori dettagli si attende l’esito dell’esame autoptico preliminare svolto dal medico legale, ma nel frattempo spunta un’ipotesi da brividi sulla sua morte. (Continua…)

L’ipotesi

Ad uccidere Maria Antonietta Panico potrebbe essere stato il suo compagno, sul quale pendeva il divieto di avvicinamento. Maria Antonietta di recente sarebbe stata più volte in ospedale per traumi cranici. Potrebbe trattarsi dunque di un nuovo femminicidio, ma al momento si tratta solo di un’ipotesi. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Trento. La pm Patrizia Foiera sta interrogando le persone per scoprirne di più sulla vita della donna e su quello che potrebbe essere successo in questi ultimi giorni. Maria Antonietta, infatti, potrebbe essere morta due giorni fa. (Continua…)

Chi era

Maria Antonietta Panico era mamma di una bambina, era separata dall’ex marito ed aveva attualmente un altro compagno. A Trento era conosciuta per il suo impegno in politica. Nel 2018, infatti, si era candidata nella lista a supporto del governatore Fugatti, mentre nel 2020 aveva corso alle elezioni comunali con la lista Civica a supporto di Andrea Merler. Sul suo compagno pendeva il divieto di avvicinamento. Maria Antonietta, infatti, di recente sarebbe stata più volte in ospedale per traumi cranici.