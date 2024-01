Terribile impatto tra due auto: chi muore nell’incidente

Un nuovo incidente stradale in Italia causa l’ennesimo morto. Si tratta di un giovanissimo di appena diciannove anni. Il terribile incidente, che ha visto coinvolto due auto, si è verificato lunedì 15 gennaio. Lo schianto è stato fatale per il giovane. Per lui non c’è stato assolutamente niente da fare. Anche le altre persone coinvolte nell’incidente sono ferite. (Continua…)

Incidente, terribile impatto tra due auto

Nella giornata di lunedì 15 gennaio c’è stato un terribile incidente nel nostro paese, che è costato la vita ad un giovane di appena 19 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti in queste ore, il giovane si trovava a bordo dell’auto guidata da una sua coetanea, una Fiat 500. La giovane avrebbe voluto svoltare a sinistra, ma non si sarebbe accorta dell’arrivo di una Porsche Macan. L’impatto è stato inevitabile e soprattutto disastroso. Tra le persone coinvolte nell’incidente, ben cinque, solo il giovane ha perso la vita. Le altre hanno riportato ferite lievi. (Continua…)

Incidente Bolzano

L’incidente sarebbe avvenuto a Bolzano e precisamente all’altezza di Sciaves, in Val Pusteria. Il giovane, dopo lo schianto, è stato trasportato immediatamente in ospedale, ma era già in fin di vita. I medici hanno provato di tutto, ma non sono riusciti a salvarlo. Il diciannovenne è l’unica vittima di questo terribile incidente stradale. Le altre quattro persone, compresi i due conducenti, hanno riportato ferite lievi. Il giovane è morto poche ore dopo il ricovero in ospedale. (Continua…)

Il nome della vittima

Il nome di quest’altra vittima della strada è Simon Innerbichler, aveva 19 anni ed era originario di San Giovanni in Val Aurina. Il giovane si trovava a bordo dell’auto di una sua coetanea, una Fiat 500, quando si è scontrato con una Porsche Macan che all’interno trasportava una famiglia di tre persone originaria di Brescia. Le condizioni di Simon sono apparse subito gravi e per lui non c’è stato nulla da fare.