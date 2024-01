Aereo si schianta in strada e colpisce le macchine: un massacro

Un piccolo aereo con il quale un pilota stava provando a spegnere un incendio si è schiantato in strada, provocando morti e feriti. Per il pilota, infatti, non c’è stato nulla da fare e ci sarebbero anche diversi feriti. L’aereo, infatti, sarebbe andato a finire contro alcuni veicoli che si trovavano in quel momento in strada. (Continua…)

Aereo si schianta in strada

Stando alle prime versioni che ci risultano sull’incidente, il pilota, 58enne di nazionalità spagnola, avrebbe perso il controllo dell’aereo quando si è scontrato con i cavi elettrici. L’aereo, dunque, si sarebbe schiantato sull’autostrada, andando a finire contro due veicoli. Per lui non c’è stato nulla da fare, probabilmente è morto sul colpo. Il devastante impatto, però, ha provocato anche diversi feriti. Al momento il numero non è ancora quantificabile. Si tratta di un vero e proprio disastro. (Continua…)

Dov’è successo

L’incidente sarebbe avvenuto lunedì nella regione centrale del Maule, in Cile. L’aereo, infatti, si sarebbe andato a schiantare in autostrada nei pressi della città di Talca, a circa 250 chilometri a sud della capitale. La notizia è stata riferita dalla Corporazione nazionale forestale (Conaf) del Cile. Si tratta di un vero e proprio disastro: oltre al pilota, morto probabilmente sul colpo in seguito al devastante impatto, ci sarebbero anche diversi feriti, in quanto l’aereo si sarebbe schiantato su due veicoli che si trovavano in quel momento in autostrada. (Continua…)

Chi era il pilota

Il pilota si chiama Fernando Solans, ha 58 anni ed è spagnolo. È morto lunedì nell’incidente con il piccolo aereo mentre stava provando a spegnere un incendio. Secondo le prime versioni, Fernando avrebbe perso il controllo dell’aereo dopo essersi scontrato con i cavi elettrici e si sarebbe schiantato nella regione centrale del Maule.