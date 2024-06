Auto finisce in mare, a bordo un’intera famiglia: morta la mamma

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Un’auto è finita nel mare mentre l’autista stava facendo retromarcia. All’interno dell’abitacolo vi era un’intera famiglia. La mamma, purtroppo, non ce l’ha fatta e ha perso la vita dopo giorni di agonia. Ecco una prima ricostruzione dei fatti su quanto avvenuto. (Continua a leggere dopo le foto)

Lavagna, auto finisce in mare in retromarcia: un morto

Sabato 8 Giugno 2024 un’auto è finita in mare mentre era in retromarcia. I fatti si sono svolti, come riportato da Fanpage, a Lavagna, nel Levante ligure. All’interno del mezzo c’era un’intera famiglia. Dopo 11 giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Lavagna, la mamma di questa famiglia, una donna di 44 anni, è morta nelle scorse ore senza mai più riprendere conoscenza. Le condizioni della donna erano apparse fin dal primo momento gravissime dopo che i soccorsi l’avevano recuperata in arresto cardiaco bloccata all’interno dell’abitacolo.

