Auto finisce fuori strada e rimane in bilico sul burrone: feriti gravi

Tragico incidente nel nostro paese: un auto Citroen C3 con quattro passeggeri a bordo, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada ed è rimasta in bilico sul burrone. I quattro passeggeri sono stati trasportati immediatamente in ospedale e al momento sono in condizioni gravi. La prognosi però è riservata. (Continua…)

Auto va fuori strada e rimane in bilico sul burrone

Una Citroen C3 bianca con quattro passeggeri a bordo è stata protagonista di un grave incidente. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente insieme a due ambulanze, il veicolo è finito fuori strada ed ha terminato la sua corsa oltre il muretto che delimita la carreggiata, rimanendo sospesa in equilibrio sul bordo di un burrone. Una dinamica veramente pericolosa, che ovviamente ha causato ferite gravi agli occupanti dell’auto. (Continua…)

Dove è successo

L’incidente è avvenuto sulla strada Panoramica verso la città dei due Conventi. I quattro passeggeri che viaggiavano all’interno della Citroen C3 sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Le condizioni restano gravi e la prognosi è riservata. Dato che l’auto era rimasta in bilico, le squadre di soccorso hanno lavorato con estrema cautela per evitare ulteriori pericoli. (Continua…)

Altro incidente sulla stessa arteria stradale

Nella stessa giornata, sulla stessa arteria stradale, c’è stato un altro incidente, nei pressi dell’incrocio di San Matteo, che ha addirittura coinvolto tre automobili. Le autorità preposte, dunque, dovrebbero occuparsi della sicurezza della strada Panoramica. In passato ci sono stati incidenti ancora più gravi, in alcuni casi addirittura mortali.