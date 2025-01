Australian Open, che bel Musetti! Lorenzo per la prima volta al terzo turno a Melbourne

Lorenzo Musetti raggiunge un traguardo importante agli Australian Open, centrando per la prima volta il 3° turno del torneo. Il 22enne di Carrara ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-2, in un match che ha esaltato gli amanti del tennis per la qualità e l’intensità del gioco. Musetti è stato concentrato ed efficace, prevalendo su un avversario insidioso, ex numero 10 del mondo, attualmente al numero 56 Atp ma dotato di un tennis di livello.

Abbiamo qualche critico d'arte qui? 👨‍🎨🎾



In che periodo storico collochiamo questa tela di Lorenzo Musetti da Carrara? 🎨✨ #AO2025 #EurosportTennis pic.twitter.com/75whJQqKJK — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 16, 2025

Il canadese, mancino dal gioco spettacolare ma spesso altalenante, ha pagato a caro prezzo i suoi 15 doppi falli e la mancanza di continuità. L’inizio della partita sembrava favorevole a Shapovalov, che si era portato avanti 3-0 grazie a un break iniziale.

Lì Musetti ha saputo rimanere concentrato, trovando subito il controbreak e prendendo il controllo nel tie-break, dove ha mostrato maggiore lucidità e varietà di colpi. Il secondo set ha seguito uno schema simile: Shapovalov ha cercato di alzare il ritmo, ma ha ceduto nuovamente al tie-break, punito dalla costanza dell’azzurro e dalla precisione del suo dritto.

Il canadese, ormai frustrato e anche condizionato da un problema lombare che ha richiesto un medical timeout, è crollato nel terzo set. Musetti ha preso il largo con due break consecutivi, portandosi rapidamente sul 4-0 e chiudendo 6-2, annullando con autorità due palle break nel game decisivo.

Ad attendere Musetti al 3° turno ci sarà l’americano Ben Shelton, numero 21 del seeding, reduce dalla vittoria su Pablo Carreño Busta in quattro set. Shelton, noto per il suo servizio potente e il gioco esplosivo, rappresenterà un test impegnativo per l’italiano, che però sembra pronto ad affrontare affrontare la sfida.

Con questa vittoria, Lorenzo Musetti firma il miglior risultato della sua carriera nello Slam australiano, confermando il suo talento e, lo speriamo tutti, una crescita non solo tennistica, ma soprattutto dal punto di vista della tenuta e della continuità. Dopo il successo a livello juniores a Melbourne, il carrarino si prepara ora a inseguire un nuovo traguardo nel “torneo dei grandi”: gli ottavi di finale.

