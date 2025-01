Home | Australian Open, al secondo turno Alcaraz devastante, Djokovic fatica: per l’Italia… gioie e dolori

Gli Australian Open proseguono con il secondo turno, dove i grandi nomi del tennis mondiale continuano a brillare. Intanto, l’Italia dice addio a Francesco Passaro, protagonista di una breve favola a Melbourne, mentre nel doppio maschile arriva una vittoria azzurra.

UNA CERTEZZA! 😌



Anche il nostro straordinario doppio avanza agli #AustralianOpen! 🎾



In meno di un'ora, Simo Bolelli e Andrea Vavassori dominano 6-3 6-4 i tedeschi Frantzen-Jebens e passano al secondo turno! 💪



Il prossimo avversario? Luciano Darderi, in coppia con… — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) January 15, 2025



Francesco Passaro, subentrato a Fabio Fognini come lucky loser, ha regalato emozioni all’esordio superando Grigor Dimitrov (ritiratosi per un problema fisico dopo aver perso il primo set), ma si è arreso al francese Benjamin Bonzi in quattro set: 2-6, 4-6, 6-3, 4-6.

Tra i big, invece, ha impressionato Carlos Alcaraz, capace di dominare il giapponese Yoshihito Nishioka con un impressionante 6-0, 6-1, 6-4. Una grande dimostrazione di forza per lo spagnolo, apparso in grandissima forma, e che ora si prepara ad affrontare il portoghese Nuno Borges al terzo turno.

Australian Open, arriva il “ciclone” Fonseca

Novak Djokovic, sia pure con qualche difficoltà , supera il portoghese Jaime Faria in quattro set (6-1, 6-7, 6-3, 6-2). Nonostante il successo, il serbo mostra ancora un ritardo di condizione, forse legato all’infortunio che ha segnato il suo finale di 2024. Per Djokovic ora c’è il match contro il ceco Tomas Machac, vittorioso contro il gigante americano Reilly Opelka.

Buone notizie per l’Italia vengono dal doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto all’esordio. Le teste di serie numero 3 hanno battuto i tedeschi Constantin Frantzen e Hendrik Jebens con il punteggio di 6-3, 6-4. Prossimo avversario sarà la coppia italo-ecuadoriana formata da Luciano Darderi e Diego Hidalgo.

A parte Tsitsipas, eliminato al primo turno, e Rublev, che ha avuto la sfortuna di incappare nel nuovo “golden boy” del tennis mondiale, il torneo australiano prosegue con tutti i principali contendenti ancora in corsa e con la sorpresa Fonseca, il tennista brasiliano che a soli 18 anni si sta prendendo il palcoscenico. Lo Slam promette perciò emozioni e grandi battaglie per avvicinarsi al traguardo finale.

