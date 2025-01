Jannik Sinner, chi è Schoolkate, l’avversario del secondo turno: quando e dove vedere il match

Jannik Sinner tornerà in campo agli Australian Open nella notte tra mercoledì e giovedì (orario ancora da confermare, probabilmente intorno alle 4:.00). Il match contro Tristan Schoolkate sarà trasmesso in diretta su Eurosport e in streaming su Discovery+.

Jannik Sinner 🇮🇹 ha rivelato in conferenza stampa un piccolo retroscena sulle sue nuove scarpe personalizzate 😅



"Se ho scelto io il disegno? No, in realtà non ne sapevo niente! È stato un regalino della Nike. Ci sta, e qualcosa di diverso" 🦊 pic.twitter.com/eu9OyayXvQ — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) January 13, 2025



Dopo aver superato agevolmente Nicolás Jarry al primo turno, Sinner si troverà di fronte un’incognita: il 23enne australiano Tristan Schoolkate. I due non si sono mai affrontati, il che rende più difficile per l’azzurro preparare tatticamente l’incontro. Inoltre, Schoolkate giocherà davanti al pubblico di casa, che potrebbe rappresentare una spinta emotiva significativa.

Sinner, ovviamente, parte con il favore del pronostico, grazie alla sua superiorità tecnica e a una solidità mentale già dimostrata in altre occasioni. Ma il match non potrà essere preso sottogamba, anche se con Jannik questo rischio non si corre.

Jannik Sinner, chi è Tristan Schoolkate?

Nato il 26 febbraio 2001 a Perth, Schoolkate è un tennista australiano che ha iniziato a giocare all’età di quattro anni, allenato dal padre al Claremont Lawn Tennis Club. Il suo Ranking più alto è stato 167° in singolare (settembre 2024) e 133° in doppio (ottobre 2024).

Schoolkate ha vinto il primo titolo ITF in singolare a Plaisir, Francia (2021), e il primo trofeo Challenger in singolare a Guangzhou (2024), dove ha trionfato anche in doppio. Il suo debutto nei Major è avvenuto allo US Open 2024, dove ha vinto il primo match contro Taro Daniel, lo stesso avversario battuto nel primo turno di questi Australian Open.



Sinner affronterà un giocatore con meno esperienza ma che ha già dimostrato di saper sorprendere. L’azzurro dovrà gestire l’incognita tecnica e il supporto del pubblico di casa per Schoolkate, ma parte come netto favorito. Appuntamento, dunque, nella notte tra mercoledì e giovedì per una sfida che potrebbe segnare un altro passo importante nel percorso di Jannik agli Australian Open.

Leggi anche: