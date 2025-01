Australian Open, a Musetti il derby con Arnaldi: passa anche Sonego, fuori Nardi

Australian Open, Lorenzo Musetti si aggiudica un derby italiano oggettivamente non bello, ma intenso e combattuto contro Matteo Arnaldi, accedendo al secondo turno dello slam di Melbourne per la seconda volta in carriera. Il carrarino ha prevalso con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una sfida durata oltre quattro ore.

IL DERBY È DI MUSETTI! 🇮🇹🎾



Lorenzo ha la meglio su Matteo Arnaldi al quarto set nella sfida tutta italiana al primo turno degli Australian Open 👏🏻#AO2025 #EurosportTennis pic.twitter.com/Bl757F6zbg — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 14, 2025

La partita, caratterizzata da numerosi errori e momenti di alta tensione, ha visto entrambi i giocatori sprecare occasioni importanti. Dopo un primo set deciso al tie-break, in cui Musetti ha sbagliato meno, Arnaldi è riuscito a reagire nel secondo set, pareggiando i conti.

Nel terzo set, la lotta si è protratta fino a un nuovo tie-break, ancora favorevole a Musetti. Nel quarto set, Arnaldi ha mostrato segni di cedimento fisico, commettendo errori decisivi al servizio. Musetti ne ha approfittato, chiudendo il match e conquistando la sua 50ª vittoria in un torneo del Grande Slam.

Australian Open, Sonego va, fuori Nardi

Ora il carrarino affronterà Roberto Bautista Agut o Denis Shapovalov, con la prospettiva di un possibile terzo turno contro Ben Shelton, testa di serie numero 21. Un altro azzurro, Lorenzo Sonego ha brillato nel suo esordio, battendo il veterano Stan Wawrinka in una sfida emozionante: 6-4, 5-7, 7-5, 7-5 il risultato finale per il torinese, che ha mostrato grande solidità nei momenti chiave del match.

Esordio amaro invece per Luca Nardi, che si è fermato al quinto set contro il canadese Gabriel Diallo. Il giovane italiano, n°83 del ranking, non è riuscito a capitalizzare le sue opportunità , uscendo di scena dopo una lunga battaglia.

Leggi anche: