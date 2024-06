Con l’avvicinarsi di Euro 2024, l’Italia si prepara a scendere in campo con un reparto offensivo di tutto rispetto, selezionato dal CT Luciano Spalletti. Gli attaccanti convocati rappresentano un mix di velocità, tecnica e potenza, pronti a infiammare i tifosi e a terrorizzare le difese avversarie. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Federico Chiesa (Juventus)

(Photo by Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

Federico Chiesa è uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. La sua capacità di saltare l’uomo e di concludere a rete lo rende un’arma letale per gli Azzurri. La sua stagione alla Juventus non è stata forse all’altezza del suo talento (9 gol e 2 assist in Serie A), ma per Spalletti e l’Italia resta un intoccabile anche in vista di Euro 2024.

Stephan El Shaarawy (Roma)

(Photo by Gonzalo Arroyo – UEFA/UEFA via Getty Images)

Qualità e rapidità sono solo alcune delle doti che El Shaarawy sarà in grado di portare all’Italia in questo campionato europeo. In questa stagione vissuta con la Roma, il Faraone è stato spesso utilizzato anche come arma tattica da De Rossi che – vista le sue qualità nel pressing – gli ha dato spesso responsabilità difensive, che lui ha sempre assolto ottimamente.

Giacomo Raspadori (Napoli)

(Foto di Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via Getty Images)

La sorpresa piacevole di questa convocazione. La sua agilità e il suo fiuto per il gol potrebbero essere determinanti nei momenti chiave del torneo. Raspadori in questa stagione con la maglia del Napoli ha totalizzato 5 gol e 3 assist in 37 presenze, non numeri da capogiro ma è in Nazionale che l’ex Sassuolo ha sempre fatto bene.

Mateo Retegui (Genoa)

(Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Retegui si è guadagnato la chiamata grazie a una stagione ricca di gol e prestazioni convincenti, dimostrando di poter essere l’uomo in più in attacco. Retegui in questa annata con la maglia del Genoa ha totalizzato 9 gol e 2 assist tra campionato e Coppa Italia. Partirà probabilmente come prima riserva di Gianluca Scamacca, ma in questi mesi Spalletti ha già dimostrato di volergli dare ampia fiducia.

Gianluca Scamacca (Atalanta)

(Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Il prototipo dell’attaccante moderno: fisico, tecnico e con un ottimo colpo di testa, rappresenta una sicurezza dentro l’area piccola. La sua stagione di Scamacca con la maglia dell’Atalanta non era partita ottimamente, ma nella seconda parte di annata il suo apporto di gol è diventato di altissimo livello. Con 19 reti all’attivo nel 2023/24, Scamacca è l’attaccante con più gol nelle gambe tra gli azzurri convocati da Luciano Spalletti.

Mattia Zaccagni (Lazio)

(Photo by Domenico Cippitelli/NurPhoto via Getty Images)

Completa il reparto con la sua capacità di agire sia come ala che come trequartista, offrendo a Spalletti diverse soluzioni tattiche. Zaccagni è stato l’arma in più della Lazio in una stagione difficile e di transizione come quella vissuta dai biancocelesti. Zaccagni sarà sicuramente un elemento prezioso vista la sua grande qualità nel saltare l’uomo e nel farsi trovare spesso pronto a calciare in porta.

Come giocherà l’Italia di Spalletti?

Spalletti punta su un attacco variegato, capace di adattarsi alle diverse situazioni di gioco. L’obiettivo è quello di sfruttare la velocità di Chiesa e El Shaarawy sulle fasce, la presenza in area di Scamacca e l’istinto realizzativo di Raspadori e Retegui. L’Italia esordirà a Euro 2024 il 15 giugno a Dortmund contro l’Albania, per poi affrontare la Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen e la Croazia il 24 giugno a Lipsia. Questi attaccanti avranno il compito di guidare la Nazionale verso la qualificazione agli ottavi di finale, puntando a essere tra le prime due classificate o tra le quattro migliori terze. Scamacca guiderà il reparto avanzato spalleggiato da esterni rapidi e abili nell’immettere cross in area. Oltre a loro però il reparto avanzato di Spalletti dovrà contare anche sugli inserimenti degli incursori convocati dal tecnico di Certaldo Frattesi e Barella. L’Italia si affida a questi talenti offensivi per Euro 2024, consapevole che il loro contributo sarà cruciale per il successo della squadra. Con Spalletti alla guida, l’attacco azzurro promette spettacolo e gol, alimentando il sogno di tutti i tifosi italiani.

Leggi anche