Arriva l’anticiclone africano sull’Italia: caldo e bel tempo – Se avete messo già da parte t-shirt e pantaloni di cotone, ritirateli fuori. Dopo un weekend di forte maltempo in gran parte d’Italia, specie in Liguria, Toscana, Piemonte e Sardegna, la nuova settimana sarà caratterizzata dall’arrivo dell’anticiclone africano che porterà bel tempo con sole e temperature decisamente miti. Ovviamente non si parla di caldo torrido, di seguito tutti i dettagli. (continua a leggere dopo le foto)

Meteo, arriva l’anticiclone africano sull’Italia: tregua dal maltempo

Il maltempo, che ci ha portato pioggia, raffiche di vento e freddo lascia l’Italia. Già oggi, lunedì 28 ottobre 2024, avremo nel complesso una giornata stabile e soleggiata sul nostro paese con cieli poco nuvolosi. Torneranno a “respirare” anche la Sardegna e le regioni del Nord-Ovest, che negli ultimi giorni hanno fatto i conti con gli effetti devastanti del maltempo. (continua a leggere dopo le foto)

Meteo, arriva l’anticiclone africano sull’Italia: tutti i dettagli sulle previsioni

Da domani e per i prossimi giorni l’alta pressione si rafforzerà ancor di più, per cui dovremo avere giornate di bel tempo su gran parte della penisola. Dopo tante piogge anche violente, spazio quindi a un periodo stabile, che sarà caratterizzato da un aumento delle temperature. Su “Meteo.it” si legge: “Il promontorio anticiclonico di matrice africana ha iniziato a estendere la sua influenza anche alle regioni del Centro e del Nord e l’atmosfera si è ormai stabilizzata anche su questi settori. Anzi (…) nei prossimi giorni avanzerà da Ovest anche l’anticiclone delle Azzorre, destinato a unirsi al promontorio africano, formando così un lungo ponte di alta pressione che si estenderà fino a gran parte dell’Europa centrale”.

