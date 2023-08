Home » Yacht di lusso finisce in fiamme, poi la scoperta da brividi: a bordo c’era il famoso

Nelle acque cristalline di Formentera, uno scenario paradisiaco che solitamente accoglie lussuosi yacht e turisti in cerca di relax, si è verificato un evento che ha lasciato tutti senza fiato. Un maestoso yacht da oltre 27 metri è stato avvolto dalle fiamme, distruggendo completamente la sontuosa imbarcazione. Tuttavia, ciò che ha aggiunto ulteriore tensione all’incidente è stata la scoperta inaspettata: a bordo dell’imbarcazione c’era un personaggio noto al grande pubblico.

Leggi anche: Oroscopo Ferragosto 2023: tutte le previsioni per i segni zodiacali

Leggi anche: Tragedia in vacanza, noto imprenditore stroncato da un infarto

Formentera: uno yacht di lusso in fiamme

Le acque scintillanti di Formentera, solitamente teatro di vacanze da sogno e momenti di relax, si sono trasformate in un quadro agghiacciante quando uno yacht di lusso è diventato preda delle fiamme. L’incidente è avvenuto lo scorso 12 agosto e ha distrutto completamente l’imbarcazione. Nonostante la gravità dell’accaduto, si può almeno tirare un sospiro di sollievo: non ci sono state vittime o feriti tra i 17 passeggeri a bordo. La velocità dell’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in salvo tutte le persone a bordo, compreso il personale operativo, prima di domare le fiamme che avevano avvolto l’imponente imbarcazione da sogno. La causa dell’incendio che ha divorato l’yacht rimane avvolta nel mistero. Inoltre, la vicenda ricorda un episodio simile avvenuto poco meno di un anno fa: l’incendio dello yacht Aria SF, di proprietà dell’italiano Paolo Scudieri, sempre a Formentera.

Leggi anche: Michela Murgia, il gesto da brividi di Roberto Saviano durante la veglia in casa

Leggi anche: Dramma in Italia, 21enne uccisa a coltellate: poi la terribile scoperta sul suo ex

Diego Gomez Gonzales era a bordo

L’elemento più sorprendente di questa vicenda è emerso dopo il controllo delle persone a bordo: Diego Gomez Gonzalez, noto giocatore di poker soprannominato “The Lion”, era presente sull’yacht al momento dell’incendio. La notizia ha gettato un’ombra di mistero su questa tragedia, poiché non è stato chiarito se l’imbarcazione fosse di sua proprietà o se avesse optato per il lusso di noleggiarla. Considerando il valore stratosferico di oltre 50.000 euro al giorno per il noleggio, il coinvolgimento di una personalità famosa ha suscitato un interesse ancor maggiore.