Varie. Orrore in cantina, la scoperta mette i brividi: cosa trovano – Mercoledì sera, 23 ottobre 2024, è avvenuto un inquietante ritrovamento in una cantina di un condominio situato in via San Carlo a Senago, un comune della città metropolitana di Milano. Le autorità sono intervenute immediatamente per indagare sull'accaduto. Ma cosa è stato effettivamente scoperto in quel luogo? Andiamo ad esaminare insieme tutti i dettagli di questa storia agghiacciante.

Orrore in cantina, la scoperta mette i brividi: cosa trovano – Un tragico ritrovamento è avvenuto a Senago, nel Milanese, dove il corpo di un uomo di 53 anni è stato scoperto in un avanzato stato di decomposizione. Il cadavere è stato rinvenuto all’interno della cantina di pertinenza dell’abitazione dell’uomo, situata in via San Carlo.

Non ci sono molte informazioni sulla vittima. Pare che nessuno stesse cercando l’uomo, anche se un vicino aveva notato la sua assenza prolungata. Il corpo, infatti, è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. Secondo alcune voci emerse durante il sopralluogo, il 53enne aveva già manifestato in passato l’intenzione di allontanarsi. Di conseguenza, l’ipotesi per cui l’uomo avrebbe potuto togliersi la vita appare la più plausibile, simile a quanto accaduto in un precedente caso di una donna trovata morta nel Po.



