Apre portiera dell’auto, poi il dramma: giovane muore in ospedale – Una morte assurda per un 35enne di origini pugliesi. La tragedia si è consumata per strada a Milano poco dopo le 21 dello scorso 11 ottobre 2024. Il giovane era a bordo di una bici quando all’improvviso si è trovato davanti la portiera di un’automobile aperta inaspettatamente. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Airbag difettosi, migliaia di veicoli della nota casa automobilistica sono pericolosi: cosa fare



Leggi anche: Sigaretta elettronica le esplode in viso mentre fuma: dramma per una 20enne

Apre portiera dell’auto, poi il dramma: giovane muore in ospedale

Non ce l’ha fatta Francesco Caputo, l’ingegnere di 35 anni vittima di un assurdo incidente consumato lo scorso 11 ottobre in via Superga, a Milano, intorno alle 21. Francesco era su una bici presa a noleggio (una BikeMi, il servizio di sharing del Comune lombardo) quando avrebbe urtato violentemente contro la portiera di un’auto, una Citroen c3, che sarebbe stata aperta mentre lui passava. Lo scontro con la lamiera non gli ha lasciato scampo. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Arbitro aggredito a calci e pugni: ora l’ex Presidente dell’Ankaraguku rischia 13 anni di carcere

Leggi anche: Mondo dei vip in lutto, Federico non ce l’ha fatta: lo schianto in moto contro un’auto

Morto il 35enne Francesco Caputo: in bici era stato colpito dalla portiera di un’auto a Milano

Secondo quanto riferisce “Today”, l’automobilista subito ascoltato dalla polizia locale, avrebbe spiegato di aver controllato negli specchietti prima di aprire la portiera e di non aver assolutamente visto il ciclista in arrivo. Per il giovane, che pedalava a bordo di una BikeMi, il servizio di sharing del Comune di Milano, l’impatto si è rivelato fatale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva