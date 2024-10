Airbag difettosi, migliaia di veicoli della nota casa automobilistica sono pericolosi: cosa fare

Airbag difettosi, migliaia di veicoli di una nota casa automobilistica sono stati ritenuti potenzialmente pericolosi. I rischi sarebbero legati all’istallazione di una tipologia di dispositivo il cui malfunzionamento ha già avuto gravi conseguenze globali. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Airbag difettosi, nuova campagna di richiamo

Il problema degli airbag difettosi forniti dalla Takata, che ha causato incidenti e oltre 60 morti in tutto il mondo, continua a generare preoccupazione, coinvolgendo ora una nota casa automobilistica francese e il mercato italiano. L’azienda giapponese che produceva i dispositivi difettosi, dichiarò bancarotta nel 2017 a causa delle ingenti responsabilità legali legate ai problemi dei suoi prodotti. L’evento lasciò un grosso problema da gestire alle case automobilistiche che se ne erano servite installando tali dispositivi nelle proprie vetture.

Come riporta Open, una nuova campagna “Stop Drive” è stata lanciata per avvertire i proprietari di alcuni modelli airbag dei potenziali rischi legati agli airbag su di essi montati. Ma vediamo nel dettaglio quali sono questi modelli e le indicazioni su cosa fare nel caso se ne possieda uno. (Continua a leggere dopo la foto…)

Richiamo di veicoli per rischi legati all’airbag

Il richiamo, come riporta Open, era già stato mandato via lettera ai proprietari a partire da maggio 2024. Sarebbero infatti migliaia i veicoli interessanti e richiamati per la sostituzione dei dispositivi di protezione. Tuttavia la risposta degli automobilisti non è stata adeguata, spingendo l’azienda a rafforzare la campagna di richiamo e a sensibilizzare maggiormente i clienti sul rischio di malfunzionamento egli airbag.

«Come indicato nei precedenti avvisi sulla sicurezza, – si legge nel nuovo comunicato – ricordiamo che le sostanze chimiche presenti nei suddetti gonfiatori possono deteriorarsi nel tempo, esponendo il guidatore e il passeggero al rischio di rottura del dispositivo di gonfiaggio dell’airbag con troppa forza in caso di incidente, in grado di causare lesioni gravi o mortali».

