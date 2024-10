Home | Sigaretta elettronica le esplode in viso mentre fuma: dramma per una 20enne

Sigaretta elettronica esplode mentre fuma

Incidente per una giovane ventenne: mentre fumava, la sigaretta elettronica è esplosa, accompagnata da un forte boato e da una nuvola di fumo nero. La giovane si trovava con il fidanzato nei pressi di un ristorante. I titolari del locale, vedendo quello che era successo, hanno immediatamente lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi. La giovane è stata dunque trasportata con un’ambulanza al 118, dove è stata trattenuta per ulteriori accertamenti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)