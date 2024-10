Maurizio Schillaci è grave: ricoverato in ospedale, le sue condizioni

Ancora problemi per Maurizio Schillaci, cugino di Totò ed ex giocatore di calcio. L’uomo è stato ricoverato in ospedale e, nonostante le cure costanti, le sue condizioni di salute restano gravi. Dopo qualche settimana dallo strazio per la perdita del cugino totò, purtroppo per Maurizio è arrivato un altro terribile colpo da parte del destino avverso con una diagnosi spietata. Che malattia ha e come sta Maurizio Schillaci? (Continua dopo le foto)

Maurizio Schillaci ospedale, il cugino di Totò malato di tubercolosi

Maurizio Schillaci è stato ricoverato d’urgenza lo scorso 20 settembre. Aveva appena fatto alcuni esami a seguito di malori persistenti. Dopo qualche settimana dallo strazio per la perdita del cugino, per Maurizio è arrivata un’altra terribile notizia. Schillaci sta lottando contro la tubercolosi. Lo scorso 20 settembre quindi è scattato un ricovero immediato e i medici gli hanno somministrato una terapia d’urto per scongiurare il peggio. Quali sono le sue condizioni di salute ad oggi? (Continua dopo le foto)

Come sta Maurizio Schillaci ad un mese dal ricovero

Maurizio Schillaci è ancora sotto osservazione all’ospedale civico di Palermo. I medici hanno confermato un leggero progresso e un aumento di peso (6 chili in poche settimane ripresi). Tuttavia, le sue condizioni di salute non sembrano migliorare con una febbre che persiste malgrado gli antibiotici. Il fatto che il cugino di Totò viva da anni per strada, senza una dimora fissa, non aiuta. Il suo fisico è debilitato e questo ostacola la guarigione. Cos’è successo a Maurizio Schillaci?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva