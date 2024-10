L’annuncio del disturbatore Tv Paolini: cosa farà appena uscito dal carcere

Era stato condannato a 8 anni per detenzione di materiale pedopornografico, tentata violenza su minori e induzione alla prostituzione. Il più famoso dei disturbatori televisivi, 50 anni compiuti lo scorso 12 ottobre, Gabriele Paolini tra pochi giorni terminerà la sua reclusione presso il carcere di Rieti Paolini, dove ha reso pubblica la sua decisione di iniziare “una nuova vita”.

Il carcere

Nel giugno 2021, la Corte di Cassazione ha confdannnato Gabriele Paolini a 8 anni di reclusione per induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentate molestie su minori. I fatti risalgono al 2013, quando fu arrestato per aver intrattenuto rapporti con minorenni in cambio di doni e denaro. In quell’occasione, rimase in carcere per 19 giorni, scontando successivamente altri 20 mesi agli arresti domiciliari. Al centro del procedimento che lo ha portato in carcere, in particolare, il rapporto di Paolini con un 17enne.

“Ho amato quel giovane, nonostante la differenza d’età. Io avevo 39 anni e lui 17, ma l’ho amato davvero. Tuttavia, se la Cassazione ha confermato la condanna, è giusto che io vada in carcere, non voglio misure alternative“, ha dichiarato subito dopo la sentenza Paolini. Attraverso un messaggio inviato direttamente dalla prigione, Paolini ha reso pubblica la decisione di cambiare sesso.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva